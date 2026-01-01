Добрата организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд запазва човешкия живот, пести средства, осигурява здраве и безопасност при работа. Това каза изпълнителният директор на Главната инспекция по труда (ГИТ) инж. Екатерина Асенова по време на Общото събрание на Областно представителство София, организирано от Камарата на строителите в България, цитирана от пресцентъра на ГИТ.

Инж. Асенова направи презентация "Безопасност и здраве при извършване на строително-монтажни работи - приоритет в контролната дейност на ИА ГИТ.“ На присъстващите представители на строителни фирми бяха представени водещите причини за трудовия травматизъм в сектора, най-честите нарушения, които се допускат в процеса на работа и обезопасяването на обектите, както и данни от контролната дейност в сектора.

Данните на ГИТ показват, че падането от височина е причина за тежки трудови инциденти в 40% - 50% от случаите, допълни инж. Асенова. По думите ѝ най-честите нарушения, водещи до този вид инциденти, са необезопасените отвори в строителни и конструктивни елементи като стени, етажни плочи, асансьорни шахти, покриви и други.

Строителството е рисков сектор не само за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, но и заради използването на различни форми на недеклариран труд, каза още инж. Асенова. От всички установени над 2600 работещи без трудов договор във всички сектори, над 1080 са в строителството, посочи още тя.

По време на презентация бяха представени и мерки за ограничаване на трудовите инциденти при поражение от електрически ток и при изкопни дейности. Дадени бяха и препоръки за цялостната организация на строително-монтажните работи на строителния обект.

За деветте месеца на 2026 г. инспекторите по труда са извършили над 5800 проверки в строителството, при които са установили над 27 300 нарушения на трудовото законодателство. Почти 20 000 от тях засягат осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, съобщиха от ГИТ.