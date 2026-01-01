Полицията в Шумен издирва по молба на близките ѝ 89-годишната Зекие Юсеин Юсеин, съобщиха от ОД на МВР.

По данни на сина ѝ снощи около 21:00 часа той я посетил в жилището ѝ в Никола Козлево. Тази сутрин около 09:30 часа е установил, че я няма и оттогава е в неизвестност.

Жената по всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи, носи забрадка. Висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи, ходи леко приведена.

Полицията моли всички, които имат информация за местонахождението на Закие Юсеин, да подадат сигнал на телефон 054/ 800-588, на телефон 112 или в близкото полицейско управление.