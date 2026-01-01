Около 20 килограма млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщи главният експерт в Дирекция "Комуникации" на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Узунов.

За установените продукти незабавно е информирана Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а проверките на двете институции продължават, уточни той.

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Обектът не е предназначен само за търговия с месо и месни продукти, като при проверката са установени и редица нефискални нарушения. Сред тях са неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, несъответствие в касовата наличност и липса на задължителни реквизити.

"Намерени са около 20 килограма млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност. Тези продукти вече са иззети. Проверките на двете агенции продължават за установяване на още факти и обстоятелства, като се копира и цялата фискална информация", каза Узунов. По думите му спрямо обекта ще бъдат предприети действия съобразно установените нарушения, като ще бъдат съставени съответните актове и наказателни постановления.

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В Бургас Узунов съобщи, че Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона при засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти. В резултат на проверките са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро.