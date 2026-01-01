Полицията в Катерини, Северна Гърция, е разбила престъпна група, за която се смята, че е извършвала измами с инвестиции в криптовалута, съобщи гръцката телевизия Скай.

Незаконната печалба, която е получила групата, се изчислява на около 8 млн. евро.

В рамките на разследването, което е продължило много месеци, са били задържани 17 души в различни райони на страната. В преписката са замесени имената на още 9 души. Според информацията сред задържаните има и военнослужещи.

Както съобщават компетентните гръцки органи схемата е действала под формата на финансова пирамида. Членовете на престъпната група влизали в контакт с граждани и им обещавали големи печалби от инвестиции в криптовалута. „Инвеститорите“ били приканвани да привличат и други лица към схемата с обещанието, че така ще увеличат печалбите си.

Данните до момента показват, че повече от 10 хиляди души са вложили суми в схемата, като средната „инвестиция“ се оценява на около 800 евро.

Дейността на извършителите е имала голям географски обхват с офиси в различни гръцки градове, сред които Катерини, Солун, Лариса и Патра.

През последните месеци гръцките власти са разследвали и други мащабни случаи на предполагаеми измами с цифрови активи, защото криптовалутите се използват все по-често във финансовите измами.