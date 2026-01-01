При мащабна полицейска операция в Истанбул са задържани общо 28 души, сред които и кметът на почти половин милионната истанбулска община Еюпсултан, намираща се в европейската част на града, Митхат Бюлент Йозмен, съобщи „Евронюз“.

Акцията е проведена в рамките на разследване за финансови злоупотреби и корупция, допълва телевизията, позовавайки се на информация от главната прокуратура в Анкара, ръководила операцията.

Освен кмета на общината Йозмен, избран от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), сред задържаните са 23 служители и четирима ръководители на отдели в общинската администрация. Срещу заподозрените са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, подкупи и манипулиране на обществени поръчки, уточнява медията.

В сградата на община Еюпсултан, както и в дома на кмета Йозмен, са извършени претърсвания, като според разследващите са иззети документи и цифрови устройства, а задържаните лица са прехвърлени в столицата Анкара за последващи процесуално-следствени действия.

Полицейската акция е свързана с по-широко разследване, засягащо основно община Чанкая в Анкара, допълва „Евронюз“, припомняйки, че преди три месеца по въпросното дело бе арестуван и заместник-кметът на Еюпсултан Хасан Карабулут.

Вълната от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия вече са задържани десетки общински служители и кметове. Сред тях попада и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който все още се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.

Вследствие на арестите управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Тайип Ердоган вече е придобила ръководството по-голям брой от общини в Истанбул от тези на опозицията.