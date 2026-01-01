Капитан Смит Мачхар, превърнал се в герой, след като помогна да бъде спасен полетът на Flydubai от Дубай за Тел Авив, има и друга необичайна история от небето. В един от предишните му полети на борда се е родило бебе.

Индийският пилот разказва за случая в интервю за подкаста „Bona-Fide Banter“, дадено преди инцидента с полета FZ1073. Историята беше припомнена от CNN след драматичните събития на борда на самолета.

По думите на Мачхар бременна пътничка, която все още не е била в термин, внезапно е започнала да изпитва родилни болки по време на полета.

Пилотът и първият офицер започнали незабавно да проверяват възможностите за отклоняване на самолета към най-близкото подходящо летище. Те проверили метеорологичните условия и оперативните ограничения, за да може самолетът да кацне безопасно.

В крайна сметка бебето било родено на борда. Според разказа на Мачхар майката и детето са били добре.

Пилотът обяснява, че подобни ситуации изискват бърза, но премерена реакция. При медицинска спешност основната задача на екипажа е да осигури възможно най-бързо професионална медицинска помощ на земята.

Този разказ придобива ново значение след случилото се с полет FZ1073.

Самолетът, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, претърпя тежък инцидент в пилотската кабина. Мачхар е бил нападнат и намушкан от другия пилот.

Въпреки сериозните си наранявания той е успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това е позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя.

Самолетът е загубил значителна височина, преди контролът да бъде възстановен. След това е бил пренасочен към Табук, Саудитска Арабия, където е кацнал безопасно.

Мачхар е бил откаран в болница, състоянието му е стабилно.

Преди да се присъедини към Flydubai, индийският пилот е прекарал 11 години в SpiceJet, където е достигнал до позицията старши командир и инструктор. Според CNN той има повече от 15 години опит като пилот.

След инцидента негов бивш инструктор го определи като човек, с когото се гордее, и похвали действията му по време на кризата.

Самият Мачхар е казвал в по-старото интервю, че най-важното за един пилот е пътниците да напуснат самолета безопасно.