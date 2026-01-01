На 2 септември тази година получих обстоен доклад от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" с предложение за отнемане на разрешителното на болница „Медикус Алфа". Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседанието на парламентарната Комисия по здравеопазването във времето за актуални устни въпроси от членове на комиисята.

Установено е, че болницата е работила извън обхвата на издаденото разрешително за дейност и на база доклада съм издала заповедта за отнемане на разрешителното за дейност, посочи още тя. Запитана дали през февруари тази година, когато е приключила проверката от ИАМН, е постъпил такъв доклад, съдържащ констатации и предложение за отнемане на разрешително, министър Ивкова посочи, че официално такъв доклад не е постъпвал. Имаме други данни, каза още тя.

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Докладът е доста обстоен, каза пред журналисти министър Ивкова. По думите ѝ болницата е извършвала дейности, извън разрешителното, издадено през 2011 г.

Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив, съобщиха на 29 септември от пресцентъра на МЗ. Ден след това от МЗ съобщиха, че директорът на ИАМН - Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. Днес министър Ивкова каза, че няма връзка между напускането на Динева, проверките и доклада за болницата.