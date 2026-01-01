Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) оценява положително част от предложените от Министерството на финансите промени в данъчното и счетоводното законодателство, но предупреждава, че други мерки създават съществени рискове за предвидимостта на стопанската среда, равнопоставеността между предприятията и инвестиционната активност. Това се посочва в становище до вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, получено днес в БТА.

Според организацията значителна част от предложенията са насочени към облекчаване на бизнеса, актуализиране на стойностни прагове, които не са променяни от години, стимулиране на инвестициите и намаляване на регулаторната тежест. Наред с тях обаче се предлагат мерки, които застрашават и данъчната неутралност, посочват от АИКБ.

Асоциацията определя конкурентоспособната данъчна среда като едно от основните сравнителни предимства на българската икономика. Според нея данъчната система трябва да бъде проста, предвидима и устойчива, с ниски ставки и широка данъчна основа, да осигурява равнопоставеност между данъкоплатците и да не създава неоправдани административни разходи за предприятията.

Повишаването на бюджетните приходи трябва да се търси преди всичко чрез икономически растеж, разширяване на данъчната база, ограничаване на недекларираната икономическа дейност и подобряване на събираемостта, а не чрез увеличаване на данъчната тежест върху коректните данъкоплатци, смятат от АИКБ.

Становищета на АИКБ по отделните законопроекти и предложения може да бъде открито тук.

Миналата седмица Министерството на финансите представи предложения за промени в седем данъчни закона, които, по разчети на ведомството, ще увеличат приходите в хазната с 1,4 млрд. евро.