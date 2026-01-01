Легендарният влак Ориент експрес Венеция-Симплон пристигна в Истанбул на гарата Сиркеджи. По информация на турската информационна агенция Доган влакът е потеглил от Париж на 25 септември със 70 пътници като е преминал през Германия, Австрия, Унгария, Румъния и България.

Поради ремонтни дейности на гарата Капъкуле на българо-турския граничен пункт, която се обновява, паспортният контрол на пътниците и персонала е извършен на жп гарата в Одрин. Багажът на пътниците е бил сканиран на одринската жп гара и след това с коли е бил доставен в хотела Пера Палас в Истанбул, където ще отседнат всички пътници на Ориент експрес.

Настоящото пътуване на знаменития Ориент Експрес от Париж до Истанбул е второто поред за тази година, заяви пред журналисти служителят на британската компания Белмонд (Belmond), оператор на влака, Франческо Боното. По думите му има много фактори, които правят влака и пътуването с него специални.

Ориент експрес предлага уникалната възможност на пътниците да пропътуват през седем различни държави и да посетят четири столици, да осъществят едно красиво пътешествие във времето, да създадат нови приятелства. Пътниците са от десетки различни държави.

Програмата на престоя в Истанбул предлага посещения на знакови обекти като Долма бахче, Топкапъ и Султанахмед.

Ориент експрес ще отпътува от Истанбул на 2 Октомври.

Легендарният луксозен влак Ориент експрес е създаден през 1883 година от белгийския предприемач Жорж Нагелмаркес, който се превръща в символ на лукса, елегантността и мистерията. Първата композиция със 17 вагона потегля на 4 октомври 1883 г. по маршрута от Париж до Истанбул.

Една част от маршрута преминава през Българи - от румънската граница до Капъкуле.

Интересното е, че влакът пътува по старите железопътни линии вече повече от век, но със сигурност се движи в крак с времето.

Безсмъртната си слава влакът дължи на писателката Агата Кристи, която пренася в него действието на романа си “Убийство в Ориент експрес”. В емблематичния хотел хотел Пера палас на брега на Златния рог, където традиционно отсядат пътниците на Ориент експрес, се намира стаята под номер 411, където през миналия век е отсядала Агата Кристи. Смята се,че именно там е написала знаменития си роман.