Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единият пилот e намушкал другия и след това изглежда се e опитал да разбие самолета на „Флайдубай“, изпълняващ полет от Обединените арабски емирства към Израел, който бе отклонен към Саудитска Арабия след подаването на сигнали за извънредна ситуация на борда, предадоха световните агенции.

Според израелски медии 166 от общо 174 пътници на борда на самолета са били израелски граждани.

Нетаняху каза, че Саудитска Арабия е арестувала пилота.

На кадри от видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как двама мъже лежат окървавени на пода в самолета. Двама души изглежда им оказват спешна помощ, а други двама охраняват пилотската кабина. „Пазим пилота“, казва един от тях на иврит.

На кадри от друг клип се вижда как пътници ридаят и надават отчаяни викове, докато самолетът се тресе.

Авиокомпанията „Флайдубай“ заяви, че няма информация за причините за физическия сблъсък в пилотската кабина.

„На този етап причините и мотивите за този случай са неизвестни и са обект на официално разследване“, се казва в изявление на компанията. В него също така „различните страни се призовават да се въздържат от прибързани спекулации, преди властите да са установили фактите“.

Капитанът на самолета и помощник пилотът са ранени и са били откарани в болница, съобщи саудитската държавна телевизия, като се позова на изявление на летище „Принц Султан бин Абдулазиз“ в Табук, където машината се приземи извънредно. На пътниците е била оказана медицинска помощ от местните власти, добави местен официален представител.

Около два часа и половина след като излетял от Дубай, самолетът се снижил от около 10 000 метра до 5100 метра в рамките на около минута, след което започнал да лети хаотично в кръг близо до границата с Йордания и в крайна сметка се приземил в Табук около час по-късно, става ясно от информация от сайта „Флайтрадар24“ (Flightradar24).

След като самолетът започнал да се снижава пътник и член на екипажа успели да проникнат в пилотската кабина, каза Нетаняху, като се позова на думите на пътник, с когото е разговарял. Други членове на екипажа след това поели контрола над самолета.

„Поздравявам тези герои, които демонстрираха изключителна находчивост и смелост. Те спасиха живота на много хора и предотвратиха мащабна катастрофа“, се казва в изявление на израелския премиер.

Говорител на Нетаняху каза, че премиерът е наредил да бъдат „затегнати“ мерките за сигурност, както за израелските, така и за чуждестранните авиокомпании.