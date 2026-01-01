Софийска районна прокуратура обвини двама братя на 20 и на 22 години за грабеж над жена, при който й е нанесен побой. Това съобщиха от обвинението.

На 27 септември около 22,00 ч. на спирка на градския транспорт в ж.к. „Люлин“ в град София, обвиняемите отнели портмоне с 350 евро, ваучери за храна и документи от владението на жена, като употребили сила за това.

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Двама обвиняеми удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор. С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо двамата обвиняеми.