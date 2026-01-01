Разбиха схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и опит за грабеж при разследване в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Арестът на четирима съпричастни към престъпленията мъже е предприет в петък - 21 август, в изпълнение на предварително утвърден план от главния секретар на МВР.

Действията под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив са осъществени в хода на водено досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив. Специализираната операция на служителите е подготвена и проведена в тясна координация с колегите им от Видин, Плевен и Сливен.

ОД на МВР-Пловдив

Разследването започнало в края на юни т.г., когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение неистински банкноти с номинал от 100 евро.

При извършените оперативно-издирвателни действия служителите влезли по следите на трима плевенчани - на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели.

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Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен дом във Видин. За целта той имал намерение да упои чрез сънотворни хапчета собствениците, като в този случай негови съучастници били други двама мъже, на 62 и 42 години.

ОД на МВР-Пловдив

С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви - майка и син, в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените. Със заповеди четирима от мъжете са приведени в полицейския арест, петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията.

На териториите на областните дирекции във Видин, Плевен и Сливен са извършени множество паралелни процесуално-следствени действия, в т.ч. претърсвания, огледи и разпити на свидетели.

Сред иззетите веществени доказателства има и незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси за тях. Конфискувани са и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъде изяснено чрез експертиза.

ОД на МВР-Пловдив

С постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив в събота трима от задържаните са били привлечени като обвиняеми. Разследването по случая продължава съобразно указанията на наблюдаващия досъдебно производство прокурор.