Археолози са установили, че находка от повече от 500 железни заготовки, открита край река Дунав в Австрия, представлява най-голямото известно в Европа подобно откритие на железни полуфабрикати от желязната епоха, съобщава сайтът Phys.org.

Находката е направена при добив на чакъл край Дайнхам, Австрия. Тя включва най-малко 500 железни предмета с общо тегло над един метричен тон. Анализът на археолозите показва, че те датират от т.нар. период Ла Тен, или късната желязна епоха, обхващащ приблизително времето от средата на V до I век пр. н. е.

Древните гърци носели бижута от метеоритен метал

Изследването е проведено от екип с ръководител Петер Требш от Университета в Инсбрук и Марион Беранже от Университета по технологии в Белфор-Монбелиар, а резултатите са публикувани в научното списание Antiquity.

Според учените железните предмети вероятно са били част от товар, превозван по река Дунав. Предполага се, че плавателният съд е претърпял корабокрушение и товарът е попаднал във водата. Това дава нови сведения за мащаба на производството и търговията с желязо в Централна Европа през желязната епоха.

Железните предмети са т.нар. полуфабрикати - заготовки, които са можели впоследствие да бъдат изковавани в различни изделия. Формата им позволява на археолозите да ги свържат с търговията със суровини и полуготови материали, а не с готови оръжия или инструменти.

Неочаквана находка в Дунав: Откриха 3000-годишна конска челюст край Русе

Изследователите предполагат, че желязото може да е било произведено в Бавария, където са известни редица центрове за производство на желязо в близост до големите укрепени селища, известни като опидуми. Крайната дестинация на товара обаче остава неизвестна.

Мащабът на находката показва значителен производствен и търговски капацитет. По оценка на учените един тон желязо би бил достатъчен за изработването на около 500 меча при средно тегло на един меч между 1,5 и 2 килограма. Дори като се отчетат загубите при обработката на метала, количеството е било достатъчно за производството на голям брой оръжия.

Византийски кораб с безценни златни артефакти е разкрит след векове под вода

Находката е важна и за разбирането на речния транспорт в праисторическа Европа. Според археолозите превозването на товар с подобни размери свидетелства за добре организирана система на вътрешно корабоплаване по Дунав през последните векове пр.н.е.

Учените отбелязват, че подобни железни полуфабрикати сравнително лесно остават извън вниманието при археологически проучвания и често са трудни за точно датиране. Именно затова находката край Дайнхам предоставя необичайна възможност за изследване на мащаба на производството и търговията с желязо през периода Ла Тен.

Авторите на изследването посочват още, че откриването и съхраняването на находката е особено важно, тъй като предметите са можели да бъдат предадени за скрап. Те са дарени за държавна музейна колекция в Австрия.