Скрито под кристално чистите води на Адриатическо море повече от 1300 години, едно от най-забележителните корабокрушения в Средиземноморието продължава да разкрива необикновени съкровища, които променят представите за византийската история.

Морски археолози, работещи край хърватския остров Млет, откриха впечатляваща колекция от златни артефакти, скъпоценни камъни и луксозни предмети от византийски кораб, който експертите определят като едно от най-важните открития от този тип в Средиземноморието, пише The Dubrovnik Times.

Забележителното откритие е резултат от 19-годишно подводно археологическо проучване, ръководено от Отдела по подводна археология към Хърватския институт за консервация. През този период археолозите са открили 20 неизвестни досега корабокрушения около Млет, датиращи от II век пр. Хр. до XVI век, но едно от тях се откроява над всички останали.

Съкровище, достойно за император

Византийският кораб, за който се смята, че е потънал през VII или VIII век, е донесъл изключителна колекция от безценни артефакти. Сред най-впечатляващите находки са четири златни церемониални комплекта за колани, украсени златни катарами и декоративни елементи, инкрустирани със смарагди, рубини и перли.

Тези луксозни аксесоари са украсявали кожените колани на най-високопоставените византийски служители и досега никога не са били откривани на морското дъно в Средиземноморието.

Археолозите са открили също златни монети с изображенията на четирима императори от династията на Ираклидите, което помага за по-точното датиране на последното плаване на кораба.

Може би най-забележителното откритие е великолепен златен печатен пръстен с изображение на византийски император. Експертите смятат, че подобен предмет е можел да принадлежи само на човек от най-висшите нива на императорската администрация или военното командване, който е имал право да подпечатва официални документи от името на самия император.

Пръстенът може да е бил дипломатически подарък или лично притежание на високопоставен византийски служител, предоставяйки рядък поглед към значението на хората, пътували на обречения кораб.

Едно от най-големите корабокрушения в Средиземноморието

Корабът е превозвал не само луксозни предмети.

Водолазите са открили амфори, търговски везни, предмети от слонова кост и фини керамични купи, кани и чинии, които показват, че корабът е пренасял ценен търговски товар по един от най-натоварените морски маршрути, свързващи източната и западната част на Средиземноморието.

Изследователите смятат, че корабът е потънал, докато се е опитвал да се укрие в защитения залив Полаце по време на буря. Благодарение на късноримския си дворец и естествено защитеното пристанище заливът векове наред е бил убежище за кораби, попаднали в адриатически бури.

Византийското корабокрушение се проучва систематично от 2015 г., като досега археолозите са провели девет експедиции. Тазгодишните изследвания се извършват в партньорство със специалисти от Станфордския университет под ръководството на професор Джъстин Лайдвангер, които анализират товара, особено амфорите и керамичните съдове.

Водещи европейски специалисти изследват златните елементи от коланите и редките монети с надеждата да разкрият нови подробности за византийското занаятчийство, търговия и дипломация.

С всяко ново гмуркане морското дъно край Млет разкрива поредна глава от една необикновена история, останала скрита под Адриатика повече от хилядолетие. | БГНЕС