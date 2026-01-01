Европейската комисия даде одобрението си за придобиването на холивудското филмово студио “Уорнър Брадърс” от конкурента му “Парамаунт”, при условие че бъдат спазени някои изисквания, свързани с разпространението на филми в Европа, се казва в изявление, разпространено от ЕК, цитирано от ДПА.

Властите в Брюксел следят внимателно големи планирани сливания, които могат да повлияят на конкуренцията на единния европейски пазар, включително с участието на чуждестранни компании, които имат значителни приходи на територията на Европейския съюз.

Както “Уорнър Брос Дискавъри”, така и “Парамаунт” управляват стрийминг услуги в Европа - съответно “Макс” и “Парамаунт+”, а освен това и двете лицензират филми и телевизионни формати на европейски телевизионни оператори и разпространяват филми в кината.

Европейската комисия установи, че въпреки сливането, ще има достатъчно конкуренция във филмовата продукция в рамките на Европейското икономическо пространство, като посочи други големи американски филмови студиа като “Дисни”, “Ен Би Си Юнивърсъл” и “Сони”, по-малки студиа като “Амазон Ем Джи Ем”, А24 и “Лайънсгейт”, както и европейски студиа.

Въпреки това ЕК идентифицира прекомерна концентрация на пазарна сила в разпространението на филми. “Парамаунт Пикчърс” и “Юнивърсъл Пикчърс” в момента разпространяват филми по киносалоните чрез съвместното си предприятие „Юнайтед Интернешънъл Пикчърс“.

„Сделката щеше да означава, че филмите на „Уорнър“ също ще бъдат разпространявани чрез „Юнайтед Интернешънъл Пикчърс“, а без поетите ангажименти това би довело до по-неблагоприятни условия за наем и разпространение за операторите на киносалони, което в крайна сметка би ощетило потребителите“, заяви Европейската комисия.

Затова „Парамаунт“ е предложила поредица от ангажименти, които да гарантират, че филмите на обединената компания няма да бъдат разпространявани съвместно с тези на „Юнивърсъл“ или „Дисни“.