Учениците, класирани във втория етап от приема в гимназиите от осми клас, трябва да се запишат в съответните училища на 22 и 23 юли, съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

"Класираните ученици трябва да се запишат от 8:00 ч. до 18:00 ч., в училищата, в които са приети, с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за третия етап на 24 юли", уточняват от РУО в София-град.

Публикувана е и справка за минималния и максималния бал по паралелки от РУО в София-град към 21 юли (след второто класиране).

Министерството на образованието и науката на 21 юли публикува второто класиране за прием в осми клас, съобщиха вчера от пресцентъра на ведомството.

На 14 юли МОН публикува първото класиране, при което общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани за прием в гимназиите от осми клас в София, според данните на Регионалното управление на образованието в София-град.

И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София на първо място с най-висок минимален бал - 481,25, е Софийската математическа гимназия (СМГ). Това каза на 14 юли за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова.