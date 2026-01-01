Руски военноморски кораб е извършил учение с бойни стрелби в международни води край югозападното крайбрежие на Великобритания в понеделник – в деня, в който новият британски премиер Анди Бърнам встъпи в длъжност и потвърди подкрепата си за Украйна.

Според британското Министерство на отбраната корабът, идентифициран от местните медии като фрегатата „Неустрашимый“, е провел учението на около 40 морски мили (приблизително 74 км) от пристанищния град Плимът.

„Кралският военноморски флот наблюдаваше учението през цялото време, продължава внимателно да следи действията на кораба и е готов да защити националната сигурност на Обединеното кралство“, заяви говорител на британското Министерство на отбраната пред CNN.

Кремъл: Оттеглянето на Стармър едва ли ще промени враждебното отношение към Русия

Инцидентът идва на фона на засилената активност на руския военноморски флот край британските брегове през последните месеци. Само преди месец Великобритания съобщи, че за първи път е проследила танкер от т.нар. „сенчест флот“ на Русия при преминаването му през Ламанша.

Новият министър на отбраната Уес Стрийтинг определи действията на Москва като „демонстративни и безотговорни“.

„Това не е първият подобен случай. За съжаление, това е само малка част от ежедневните заплахи, пред които са изправени Великобритания и нейните съюзници“, заяви той.

Кремъл: Няма скрито послание

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли предположенията, че времето на учението е свързано с встъпването в длъжност на новия британски премиер.

„Няма нужда да се търсят скрити намеци“, каза Песков, но отбеляза, че едно от първите действия на Бърнам е било да потвърди безусловната подкрепа на Великобритания за Украйна.

По думите му това показва намерението на Лондон „да продължи да прави всичко възможно за продължаване на войната“.

В понеделник Бърнам проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, по време на който увери, че няма да има промяна в британската политика спрямо Киев и че натискът върху Русия ще продължи.

Британски кораб е наблюдавал учението

По информация на CNN, преди началото на стрелбите руският кораб е уведомил британския патрулен кораб HMS Tyne за намерението си да проведе учението и е поискал той да се отдалечи на безопасно разстояние.

Британският кораб е изпълнил искането, докато е продължил да наблюдава действията на руския плавателен съд. Учението е продължило около 30 минути. Засега не е известно какъв тип въоръжение е било използвано.

Засилено напрежение

Бившият началник на британската армия генерал Ричард Данат коментира, че демонстрацията на сила вероятно е била сигнал от Москва.

„Не мисля, че е случайно, че руският военен кораб проведе бойните стрелби именно в деня, в който Анди Бърнам стана министър-председател. Това е послание от Кремъл: „Ние сме тук и можем да демонстрираме военната си мощ“, заяви Данат пред Times Radio.

Руското министерство на отбраната засега не е коментирало информацията.