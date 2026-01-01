Наследникът на британската корона принц Джордж официално навлезе в тийнейджърските си години. По случай 13-ия му рожден ден принцът и принцесата на Уелс – Уилям и Кейт – публикуваха нов официален портрет на своя най-голям син с краткото послание: „Честит 13-и рожден ден, Джордж!“.

Фотографията е заснета от дългогодишния семеен фотограф Мат Портеъс малко след тазгодишната церемония Trooping the Colour. На нея Джордж е облечен в тъмен костюм и бяла риза с разкопчана яка – визия, която подчертава прехода му от дете към млад мъж.

Рожденият ден бележи и началото на важен нов етап в живота на втория по ред наследник на британския престол. През септември той ще започне обучението си в престижния колеж Eton, където някога са учили баща му принц Уилям и чичо му принц Хари.

Принц Джордж тръгва по стъпките на баща си – ще учи в престижния колеж „Итън“ (СНИМКИ)

Това ще бъде първата му година в пансион, като училището се намира близо до семейната резиденция в Уиндзор.

През последните години Джордж постепенно поема все по-видима роля в публичния живот на кралското семейство.

Той редовно присъства на официални събития заедно с родителите си, включително на парада Trooping the Colour, както и на спортни прояви като финала на Уимбълдън. Въпреки това принцът и принцесата на Уелс продължават да се стремят да осигурят на сина си възможно най-нормално детство, като ограничават публичните му изяви и внимателно го подготвят за бъдещите му кралски задължения.