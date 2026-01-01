Принц Джордж ще последва примера на баща си, принц Уилям, и от септември ще започне обучение в престижния колеж Итън, потвърдиха от двореца Кенсингтън.
„Кенсингтънският дворец може да потвърди, че принц Джордж ще посещава колежа Итън от септември тази година“, се казва в кратко официално изявление.
Buckingham Palace has confirmed after much speculation that Prince George will continue his education at Eton College this September! pic.twitter.com/USPTBEhNoD— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) June 16, 2026
12-годишният престолонаследник ще започне обучението си, след като успешно е преминал приемните изпити. Според британски медии Итън отдавна е бил предпочитаният избор на принца и принцесата на Уелс. Едно от основните предимства на училището е близостта му до замъка Уиндзор, където семейството живее.
Prince George is to be educated at Eton, following in the footsteps of his father at Britain’s most famous public school— The Telegraph (@Telegraph) June 16, 2026
🔗: https://t.co/UU14hLaRzB pic.twitter.com/8Q6PrkZp9t
В момента Джордж учи в училището „Ламбрук“ в Бъркшир. Неговите по-малки брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи – ще останат там.
Prince George is off to Eton! Young royal, 12, will follow in William's footsteps and attend prestigious school https://t.co/PwP0POfaE1— Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026
Изборът на Итън продължава семейна традиция. Освен принц Уилям, в престижното училище е учил и принц Хари. Предишното поколение на кралското семейство обаче е избрало различен път – крал Чарлз III и покойният принц Филип са били възпитаници на училището „Гордънстоун“ в Шотландия.
JUST IN 🇬🇧— Brics Times (@Brics_Timesx) June 16, 2026
Prince George set to join Eton College from September
Buckingham Palace confirms the future King will continue the royal tradition by attending one of Britain’s most elite institutions.
It reinforces how Britain’s leadership pipeline remains deeply tied to legacy… pic.twitter.com/D310kdBenS
Основан през 1440 г., Итън е сред най-елитните британски училища и е подготвил поколения политици, общественици и членове на аристокрацията.
The Palace has confirmed some news about Prince George's school plans for the fallhttps://t.co/XQqCGfpVON— JustJared.com (@JustJared) June 16, 2026