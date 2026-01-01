Принц Джордж
Принц Джордж / /Getty Images

Принц Джордж ще последва примера на баща си, принц Уилям, и от септември ще започне обучение в престижния колеж Итън, потвърдиха от двореца Кенсингтън.

„Кенсингтънският дворец може да потвърди, че принц Джордж ще посещава колежа Итън от септември тази година“, се казва в кратко официално изявление.

12-годишният престолонаследник ще започне обучението си, след като успешно е преминал приемните изпити. Според британски медии Итън отдавна е бил предпочитаният избор на принца и принцесата на Уелс. Едно от основните предимства на училището е близостта му до замъка Уиндзор, където семейството живее.

В момента Джордж учи в училището „Ламбрук“ в Бъркшир. Неговите по-малки брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи – ще останат там.

Изборът на Итън продължава семейна традиция. Освен принц Уилям, в престижното училище е учил и принц Хари. Предишното поколение на кралското семейство обаче е избрало различен път – крал Чарлз III и покойният принц Филип са били възпитаници на училището „Гордънстоун“ в Шотландия.

Основан през 1440 г., Итън е сред най-елитните британски училища и е подготвил поколения политици, общественици и членове на аристокрацията.

 

Daily Mail
Последвайте ни

Любопитно