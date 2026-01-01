Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С промяната се поставят под контрол нови шестнадесет вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Целта на предложените промени е поставянето на веществата под контрол за осигуряване на съответствие с европейските актове, както и за предотвратяване на трафика, разпространението и злоупотребата с тях на територията на страната.

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества. Цели се и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.