Преди месец Ален-Фабиен Делон заяви пред „Пари Мач“, че възнамерява да направи гробницата на баща си достъпна за обществеността. По-големият му брат Антъни Делон за първи път коментира темата по време на гостуването си в ефира на BFM TV в неделя, 20 септември.
Il y a un mois, Alain-Fabien Delon révélait à Paris Match sa volonté de rendre accessible au public la sépulture de son père. Anthony Delon, son frère aîné, s’est exprimé pour la première fois sur le sujet lors de son passage sur le plateau de « BFM TV... https://t.co/hqVeHbOZpm— Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2026
Отношенията между Антъни Делон и по-малкия му брат Ален-Фабиен далеч не са добри – меко казано. Въпреки това двамата живеят в Души, на около 60 метра един от друг, в имението, което Ален Делон толкова много обичаше и където почина на 18 август 2024 г.
⚫️ La tombe d’Alain Delon sera bien ouverte au public https://t.co/vIo6tT4Fak— Le Point (@LePoint) September 22, 2026
Привързаността му към това място била толкова силна, че едно от последните желания на „Гепарда“ било да бъде погребан именно там. От 1998 г. насам, на всеки две години и стриктно според изискванията на закона, актьорът се обръщал към префектурата на департамента Лоаре, за да получи подновяване на разрешението за гробното място.
Трите му деца уважили решението му да бъде погребан в Души. Така актьорът почива в параклиса, който бил построен по негово желание още приживе. Две години след смъртта на актьора синът му Ален-Фабиен вече обмисля да отвори гробницата на баща си за обществеността, за да могат почитателите на Ален Делон да идват да се поклонят пред него.
Tombe d’Alain Delon ouverte au public: Anthony Delon répond à Alain-Fabien et assure que «c’est la loi»https://t.co/eXx2gZlNYz pic.twitter.com/SS4IyHV8IZ— Entrevue (@EntrevueFr) September 22, 2026
„Трябва да се споразумеем колко дни параклисът ще бъде отворен. Но брат ми и сестра ми няма да могат да се противопоставят. Първо, защото това е желанието на татко и аз мога да го докажа, и второ, защото това е законът“, сподели Ален-Фабиен Делон пред „Пари Мач“.