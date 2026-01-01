Трима шофьори са задържани през изминалото денонощие в Пазарджишко, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.
На улица в град Костандово атопатрул е спрял за рутинна проверка „Ауди“. Оказало се, че 23-годишният водач от село Драгиново е зад волана под въздействието на наркотици.
Двама пияни шофьори са задържани в Пазарджишко, единият бил и дрогиран
Тази нощ ракитовските полицаи спипали и 42-годишен костандовец да управлява микробус „Фолксваген“ с концентрация на алкохол над 1.2 промила.
Колегите им от РУ-Септември засекли 33-годишен септемвриец, който препускал по улиците на града с електрически скутер. Последвал тест с дрегер, като уредът отчел над 2 промила алкохолна концентрация.
Спрямо всички водачи са образувани бързи производства.