Двама шофьори са задържани през изминалия уикенд за управление на автомобили след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Автопатрул на участъка в Лесичово е спрял за рутинна проверка автомобил „БМВ“, управляван от 33-годишен жител на село Памидово. При извършения тест с дрегер е отчетена концентрация на алкохол над 2 промила в издишания въздух.

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При друг случай служители на Районното управление в Панагюрище са спрели за проверка автомобил „Ауди“. Зад волана е бил 28-годишен мъж от Пирдоп.

При него пробата за алкохол също е отчела над 2 промила, а тестът за употреба на наркотични вещества е бил положителен.

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Автомобилът, който е собственост на мъжа, е иззет и откаран в полицейското управление в Панагюрище.

По двата случая са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата.