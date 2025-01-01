Петима водачи са задържани в рамките на два дни при полицейски проверки на територията на Софийска област за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол, съобщиха от МВР.

Около 15:50 часа на 12 декември автопатрул е спрял за проверка лек автомобил, управляван от жител на София. При извършеното тестване с дрегер уредът е отчел 4,19 промила алкохол. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо производство.

По-късно същия ден, около 21:20 часа, в Божурище служители на РУ–Сливница са извършили проверка на лек автомобил, управляван от софиянец. Дрегерът е отчел 3,31 промила алкохол. Водачът също е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство.

В ранните часове на 13 декември, около 2:30 часа, автопатрул на РУ–Ботевград е спрял за проверка лек автомобил, управляван от жител на село Скравена. При теста за алкохол дрегерът е отчел 1,26 промила. Водачът е задържан и по случая е образувано бързо производство.

Около 0:30 часа на 13 декември служители на РУ–Ихтиман са спрели за проверка кола, управляван от жител на града. Уредът е отчел 1,41 промила алкохол, като и този водач е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство.

Последният случай е от 13 декември около 11:00 часа в село Владо Тричков, където автопатрул на РУ–Своге е проверил лек автомобил, управляван от столичанин. При тестването дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол. Водачът е задържан и срещу него е образувано бързо производство.

По всички случаи работата по разследванията продължава под надзора на съответните районни прокуратури.