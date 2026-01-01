Най-малко 14 души загинаха и 52-ма бяха ранени при падането на претъпкан автобус в 150-метрова пропаст в северния индийски щат Химачал Прадеш, предаде новинарска агенция ПТИ.

Инцидентът стана в окръг Сирмаур на около 95 километра от областния център Нахан. Частният автобус, който е пътувал от Шимла към Купви, е имал капацитет да превозва 39 пътници.

Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнования на близките на загиналите. "Изключително тъжна е загубата на човешки животи в резултат на автобусната катастрофа в Сирмаур, Химачал Прадеш. Изказвам съболезнования на тези, които са загубили свои близки. Молим се за бързото възстановяване на ранените", написа Моди в социалната мрежа "Екс". Той посочи, че близките на всеки загинал ще получат обезщетения в размер на 200 000 рупии (около 1900 евро), а всеки пострадал ще получи компенсация в размер на 50 000 рупии.

Президентката Друпади Мурму също изрази съболезнования за загиналите. "Изказвам най-дълбоките си съболезнования на опечалените семейства, които са загубили свои близки в тази катастрофа. Моля се за бързото възстановяване на ранените", написа Мурму в "Екс".

Очевидци казват, че пътят е бил покрит със скреж и шофьорът вероятно е загубил контрол над превозното средство.

В клипове, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как местни жители участват спасителните операции. На мястото на катастрофата са изпратени и полицаи и служители на областната администрация.