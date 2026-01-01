Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще предложи нова длъжност в партията, чиято дейност ще се осъществява от двама души - кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров. Това обяви самият Борисов в разговор с двамата кметове, излъчван на живо във Facebook.

„Възнамерявам на конгреса да предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но (Цветан) Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че, ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитете навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията“, заяви Борисов, обръщайки се към Николов и Тодоров.

„Наблюдавам внимателно и нещата около листата на президента (2017 – 2026 Румен) Радев, почти половината от тях ги познавам добре, работили сме добре с тях. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще имаме стабилно управление“, посочи още Борисов.

От разговора става ясно и защо двамата не са водачи на листите в съответните градове, като те подчертават, че това е общо решение, „за да се избегнат спекулации по темата“.

Кметът на Стара Загора разясни, че начинът на определяне на водачите на листи е изговорен с лидера на ГЕРБ още преди решението на Изпълнителната комисия. "Не е редно в момента кметовете да влизат в листите, защото няма как да обясним на хората защо един кмет ще води листа в тази ситуация", посочи Тодоров.

На предишния вот кметове са участвали, защото след поредица от 5-6 извънредни избора не е било съставено правителство и хората са очаквали да има кабинет който да ги изведе от политическата криза. Затова тогава се включихме с Димитър Николов - да представим приоритетите на съответните региони, и от друга страна, за да изкараме резултата, който да ни изведе от тази политическа криза и тогава се получи, посочи Живко Тодоров.

Според него през последните месеци в партията се обсъжда как да се разработи програма за регионите, така че всеки да има свои приоритети, включени в нея, и да получи финансово изражение в бюджетите през следващите години, защото все повече се наблюдава „изсмукване“ в столицата на потенциала на държавата, а регионите обезлюдяват. Затова трябва политика, която всеки регион да следва и да бъде подпомаган, смята кметът на Стара Загора.

Димитър Николов подчерта, че като кметове имат важни задачи и ще предложат конкретни инициативи за политиката на ГЕРБ в регионално развитие. "Интрига няма при номинирането на водачи", категоричен е кметът на Бургас.

Какво правеше Цветан Цветанов в ГЕРБ

Цветан Цветанов бе ключова фигура в партията преди години, като дори бе описван като "вторият в ГЕРБ“.

При учредяването на ГЕРБ през 2006 г. Цветанов беше избран за неин формален председател, тъй като по закон действащият по това време кмет на София Бойко Борисов нямаше право да оглавява партия. След като Борисов пое официално лидерския пост, Цветанов стана заместник-председател на ГЕРБ.

Освен това Цветанов бе ръководител на предизборния щаб, като отговаряше за изграждането на партийните структури в цялата страна и организирането на изборните кампании на ГЕРБ над десетилетие. В Народното събрание ръководеше групата на депутатите от ГЕРБ.

Освен това Цветанов бе и вицепремиер и министър на вътрешните работи в първия кабинет на Борисов (2009–2013). „Вторият в ГЕРБ“ напусна партийните постове през май 2019 г., а по-късно същата година – и самата партия. След това създаде свой политически проект – "Републиканци за България".