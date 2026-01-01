Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са превзели стратегически планински връх, на който се издига замък, построен от кръстоносците, в Южен Ливан, в рамките на най-дълбокото си навлизане в страната от повече от четвърт век, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на израелската армия.

Превземането на замъка "Бофор" в близост до град Набатие се случва след дни на интензивни боеве и въздушни удари срещу намиращите се в близост градове и села в труднодостъпния район, където израелските войски се сражаваха с бойци на проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула".

Израелската армия потвърди пред Ройтерс за превземането на замъка.

Това представлява значителен успех за Израел в настоящия конфликт срещу "Хизбула", който започна в началото на март. Израел и Ливан, които са де факто във война откакто Израел е създаден през 1948 г., провеждат преки преговори във Вашингтон за изпълнението на план за постигането на мирно споразумение.

Израел атакува военни обекти на „Хизбула“ в Източен Ливан

Израелската офанзива започна въпреки примирието, което е в сила от 17 април.

Арабскоезичният говорител на израелската армия, полковник Авишай Адрае, публикува снимка в "Екс", на която се виждат израелски войски, вървящи покрай замъка.

Израелските сили веднъж вече са превземали замъка през 1982 г. и го държаха под контрол до изтеглянето си от Ливан през 2000 г.

Израелската армия съобщи в изявление, че преди няколко дни е започнала операция в планинския хребет Бофор и долината Сулуки, разположени южно от замъка, с цел да унищожат инфраструктурата на "Хизбула" и да отстранят "преките заплахи за израелските граждани". В него се посочва, че израелските сили "разширяват операцията си и към други райони".

През последните Израел разшири обхвата на действията си в Южен Ливан, като предупреди жителите на южните части на страната да напуснат района и изпрати войски отвъд стратегическата река Литани.

Израелските войски от дни напредват в селата в близост до замъка "Бофор", след като прекосиха р. Литани, която израелските сили бяха очертали като своеобразна граница на операциите си. В момента те се намират на около 5 километра от град Набатие, важен център в Южен Ливан, и призоваха жителите му да напуснат района. Предупреждение беше издадено и за жителите на град Тир - четвъртия по големина град в страната - и околностите му.