В събота камион се преобърна в Източен Афганистан, убивайки 22 души на борда, включително 10 деца, съобщи представител на провинцията пред AFP. Смъртоносните пътнотранспортни произшествия са често срещани в Афганистан, отчасти поради лошите пътища след десетилетия конфликти, опасното шофиране и липсата на регулации.

Превозното средство е превозвало афганистански семейства, завръщащи се от Пакистан, където са живели, според Абдул Малик Ниазай, говорител на губернатора на провинция Лагман. „22 души (са загинали), включително 10 деца, пет жени и трима мъже. Освен това 36 души са ранени“, каза говорителят. Инцидентът е станал на пътя между Джалалабад в Източен Афганистан и столицата Кабул.

Властите в Пакистан затегнаха политиката си към афганистанските мигранти и бежанци в страната им, което води до отлив, който често включва семейства, пътуващи с багажа си в камиони. От началото на годината 447 400 афганистанци са се завърнали от Пакистан, според данни на Върховния комисар на ООН за бежанците и Международната организация по миграция.

Миналият август, при сблъсък между автобус, превозващ афганистански мигранти, завръщащи се от Иран, и две други превозни средства в Западен Афганистан, загинаха 78 души, включително 19 деца.