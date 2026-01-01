Две силни земетресния разтърсиха различни точки на света през изминалата нощ.

Земетресение с магнитуд 5 разтърси планинската префектура Нагано в Централна Япония, съобщи японската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.

Трусът е бил усетен в град Омачи, в северната част на префектурата. Земетресението е отчетено с интензитет "горна степен 5" по японската седемстепенна скала.

Към момента няма информация за нанесени щети.

Друго земетресение, също с магнитуд 5, удари и района на планината Хиндукуш в Афганистан, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Земетресението е на дълбочина 190 км, добавиха сеизмолозите. Епицентърът на труса е бил на 186 км източно от град Кундуз, който има население от 161 хиляди души.

До момента и там няма информация за пострадали и щети, отбеляза ТАСС.