Административен съд София-град окончателно отказа да спре премахването на незаконните съоръжения на бившата автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина, с което даде зелена светлина на Столичната община да продължи разчистването на терена. Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

След съдебното решение демонтажът на масивните метални чадъри в сърцето на парка продължава. До момента четири от общо шестте конструкции вече са премахнати и изнесени извън Борисовата градина, а работата по останалите две продължава.

Казусът около „Капитолия“ се превърна в един от най-дългите спорове за ползването на обществени терени в София. Според данни на Столичната община съоръженията са заемали близо три декара от парка повече от 25 години.

От администрацията определят решението като важна стъпка към връщането на терена обратно към зелената система на Борисовата градина.

„Това е кауза на софиянци срещу незаконното превземане на обществено пространство“, коментира заместник-кметът по правните въпроси Станислав Дъров.

Още при началото на демонтажа кметът Васил Терзиев заяви, че Общината няма да допуска повече обществени пространства да бъдат използвани за частни цели и подчерта, че Борисовата градина трябва да бъде запазена като „зеленото сърце на София“.

След окончателното освобождаване на имота Столичната община планира да възстанови терена като част от парка. В проекта за новия Подробен устройствен план на Борисовата градина е предвидено възстановяване на алейната мрежа и възможност за засаждане на над 150 нови дървета.

Планът включва и идея за обществен подземен паркинг, който да ограничи автомобилния трафик във вътрешността на парка и да освободи алеите от паркирани автомобили.

От Общината уточняват, че конкретните проектни решения ще бъдат обсъждани публично и ще преминат през екологична оценка и детайлно проектиране, за да се гарантира опазването на зелената среда.