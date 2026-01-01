За тежка катастрофа между два камиона на пътя I-1 Мездра - Ботевград в района на Скравена съобщиха от полицията.

Единият влекач е с турска регистрация. Шофьорът на българския товарен автомобил е в болница за уточняване на състоянието му след инцидента.

Временно е ограничено движението в платното в посока Мездра. Трафикът за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут - път III-161 Ботевград - Радотина - Рашково - Ребърково. Тежкотоварните автомобили изчакват на място.

Трафикът се регулира от Пътна полиция.