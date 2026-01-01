Хванаха шофьор на товарен автомобил „Пежо Боксер“ да управлява с положителен резултат за кокаин, канабис и амфетамин.

Проверката е направена около 14:30 часа на 23 май на главен път Е-70, в района на кръстовището за село Пороище. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на контролните действия 35-годишният водач е изпробван с „Drug test 5000“, който е отчел положителен резултат за кокаин, канабис и амфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Последвала е проверка и на 26-годишен пътник от село Осенец, пътувал в автомобила. У него е открит полиетиленов плик със суха тревиста маса, която при направения полеви тест е реагирала на канабис.

По случая е образувано бързо производство. Двамата мъже са задържани в Районно управление – Разград.