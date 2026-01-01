Строителството на нови жилищни сгради в Германия през миналата година е на най-ниското си ниво от 13 години насам, след като беше засегнато от по-големите строителни разходи и по високите лихви по кредити, което засилва натиска върху правителството да ускори дерегулацията в сектора и да подкрепи строителните компании, предаде Ройтерс.

Броят на жилищните сгради, завършени през миналата година и включващи къщи, жилищни блокове и други сгради, е намалял с 18 процента до 206 600, съобщи националната статистическа служба, което представлява най-ниското ниво от 2012 г. след две последователни години на спад.

Строителството просто е твърде сложна, твърде скъпа и твърде регулирана дейност, която отнема много време", каза Лудвиг Дорфмайстер, експерт по въпросите на строителния сектор в икономическия мозъчен тръст "Ифо".



Мозъчният тръст очаква броят на завършените строителни сгради да продължи да спада до 185 000 през тази година.

Германската министърка на жилищното строителство, градоустройството и строителството Верена Хуберц заяви, че това са "лоши числа", но добави, че има ръст в издаването на строителни разрешителни, а държавната подкрепа за строителството на жилища за хората с ниски доходи е на рекордни нива.



Издадените през март тази година строителни разрешителни са били с 11,5 процента повече, отколкото за същия месец миналата година, или общо за 21 800 жилищни сгради, посочва Ройтерс.