Русия внедрява собствена сателитна система за управление на бойни дронове, заяви на среща в Кремъл с участници във военната кампания в Украйна руският президент Владимир Путин, цитиран от агенция Интерфакс, предаде Ройтерс. Тези коментари Путин направи по време на среща с военнослужещи, участващи "специалната военна операция" в Украйна, пояснява ТАСС. Срещата се състоя по повод Деня на Русия.

"Имаме подобна система, тя се появи, тя се внедрява", каза Путин в отговор на призив на един от военнослужещите да се създаде руски аналог на системата "Старлинк".

"Въпросът е в разширяването на мрежата от сателити", посочи руският президент и добави, че неотдавна в орбита са били изведени още 16 сателита.

"Това, разбира се, е крайно недостатъчно. Проблемът е решен технологично и интелектуално. Въпросът е в разширяване на мрежата и за това ще работим", отбеляза Путин, цитиран от ТАСС.

"Що се отнася до дроновете с камера и дроновете с изкуствен интелект, по това направление също работим много активно", допълни руският лидер.

"Относно борбата с дронове, разбира се, напълно осъзнаваме и нашите командири напълно осъзнават и през цялото време ни казват, буквално всеки божи ден, какви проблеми ни създават дроновете и какви начини те самите виждат за преодоляване на този проблем. Зная за това как в някои случаи не може да си вдигнеш главата, когато тези дронове налитат като мухи, разбирате ли? Този проблем ни е ясен", каза Путин.

Той посочи, че руската икономика понася щети от ударите на украинските въоръжени сили, но всички щети се възстановяват бързо.

"Що се отнася до икономиката, разбира се, че ни нанасят щети, но бързо възстановяваме всичко. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат", заяви Путин.

"Разбира се, че всички наши неприятели, а те винаги са били много, винаги са се обединявали. По времето на Наполеон нима Франция сама воюваше срещу нас? Всички държави от Европа воюваха тогава с Русия. А по времето на Хитлер? Същото нещо. При Сталинград кой воюваше? Без преувеличение от всички европейски страни имаше участие. А и сега всички напират срещу нас и обединяват усилията си, включително интелектуалните", посочи руският президент.

Той отбеляза, че винаги именно пехотата и щурмоваците дават решителен принос в завършването на всеки конфликт, което "се случва и днес", и увери присъстващите, че всички родове войски се стремят да работят за минимизиране на загубите сред пехотата.

Путин изрази също мнение, че е редно да се наименуват руски щурмови подразделения на загинали герои от войната в Украйна, които са пожертвали живота си за страната.