Отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин днес е сред основните теми в американски и британски издания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.

Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.

Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.

Преговорите между Русия и Украйна са в застой от месеци, тъй като разговорите с посредничеството на САЩ бяха на практика замразени заради войната в Иран, пише британският в. „Телеграф“. Предходните кръгове на преговори между двете страни в Истанбул, Абу Даби и Женева не успяха да постигнат пробив по ключовия въпрос за териториите, които всяка от страните би запазила в едно евентуално следвоенно споразумение.

В отворено писмо Зеленски постави ултиматум на Путин

На фона на нарастващите способности на Украйна да избягва руската противовъздушна отбрана, за да нанася удари дълбоко зад вражеските линии, войната, която навлезе в петата си година, започна да влияе на руското общество както никога досега, коментира „Телеграф“. През последните седмици Зеленски бе окуражен от все по-големите успехи на украинските удари – илюстрирани от атаката срещу Санкт Петербург – и от признаците на съпротива срещу Путин на най-високите нива в Москва. Откритото писмо на украинския президент представлява смел опит да се възползва от нестабилността в Русия, за да сложи край на войната по начин, приемлив за украинската общественост, пише вестникът.

САЩ

В писмото си Зеленски признава промяната в приоритетите на САЩ и пише, че би било погрешно просто да се чака администрацията на президента Доналд Тръмп да насочи отново вниманието си към прекратяването на войната в Украйна, докато САЩ остават силно фокусирани върху войната с Иран, пише в. „Вашингтон Пост“.

В призива си за преки преговори за прекратяване на войната украинският президент настоява за процес, различен от този, ръководен от администрацията на Тръмп, посочва изданието. Според Зеленски САЩ не могат да изпълнят споразумението, което Тръмп и Путин очевидно са постигнали по време на срещата си в Анкоридж.

Въпреки че е адресирано до Путин, отвореното писмо изглежда е било предназначено и за вниманието на Тръмп, пише в. „Ню Йорк Таймс“ и добавя, че не е ясно дали Зеленски има за цел да съживи преговорите или само да злепостави отсрещната страна.

Писмото изглежда поне отчасти има за цел по-скоро да повлияе на общественото мнение, разгласявайки удара с дрон с голям обсег срещу Санкт Петербург, който според Зеленски е оказал както икономическо, така и психологическо въздействие върху Русия, посочва вестникът.

Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази смесената тактика да дразни мечката, докато призовава за мир, коментира „Ню Йорк Таймс“.

Писмото и провокативният удар с дрон може би ще повдигнат бойния дух в Украйна, пише вестникът. Ходът на Зеленски може би също така ще изпрати на един-единствен адресат – Тръмп - послание относно спадащата популярност на Путин. Или може би ще помогне да се разпали вътрешното недоволство в Русия, заключава „Ню Йорк Таймс“.