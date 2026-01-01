Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до Народното събрание, в което призова преразглеждане на начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата.

В становището си общественият защитник подчертава, че измененията в чл. 355 от Кодекса на труда променят из основи действащия модел за изчисляване на трудовия стаж, като преминават от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове.

Принципът, на който се залагаше до този моменти и защо общественият защитник смята, че много от работниците ще бъдат ощетени:

Част от работодателите заплащат на служителите си допълнение към заплатата под формата на процент за придобит трудов стаж и професионален опит. Понятието е по-известно като "клас прослужено време“ и варира от 0,6% до 1%. Според Кодекса на труда има няколко основни положения, при които имаме право на тези допълнителни средства. Процентите се трупат в случай, че целия ви професионален опит е в една сфера. Пример-25 години работа като заварчик. Ако, в този период сте работили 2 години като таксиметров шофьор или в сферата на търговията.

Велислава Делчева обръща особено внимание на предлаганата промяна при признаването на трудовия стаж на работещите на непълно работно време. В становището си посочва, че при действащата уредба лице, което работи по трудов договор на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложените текстове при същата фактическа работа ще се признава приблизително шест месеца трудов стаж.