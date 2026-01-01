Митничари отриха пакет с 266 грама метамфетамин в тайник на автомобил с украинска регистрация на "Лесово", съобщиха от Агенция "Митници".

Високорисковият наркотик е задържан при съвместни действия на служителите на пункта от отделите „Митническо разузнаване и разследване“ и „Борба с наркотрафика“ .

Агенция „Митници“

Превозното средство пристига на 19 юли на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Украйна. Автомобилът е управлявал мъж с двойно гражданство - украинско и руско.

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Той е пътувал сам и в зоната за митнически контрол е обявил, че няма нищо за деклариране. След извършен анализ на риска, автомобилът е селектиран за митническа проверка.

Агенция „Митници“

В хода на контролните действия инспекторите откриват в багажното отделение на автомобила специално пригоден тайник с капак. В тайника е открит вакуумиран пакет, съдържащ кристалообразно вещество, което при извършения полеви наркотест реагира на метамфетамин.

Синтетичният наркотик с тегло 266 грама е иззет. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.