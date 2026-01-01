Полицията е задържала мъж на 43 години, откраднал мотор при пробно каране след среща с продавач на моторното средство. Мъжът никога не е притежавал каквото и да е свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС). Той е осъждан преди за кражби и грабежи и има 36 криминални прояви, каза на брифинг пред медиите Стоян Йотев, началник на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той обясни, че задържаният се е разбрал със собственика на мотора да се срещнат, за да го купи. При срещата мнимият купувач поискал да пробва мотора преди сделката и не се върнал след това.

Когато е отивал към срещата, мъжът е сменил няколко линии на градския транспорт, за да не може да бъде проследен къде живее.

Йотев допълни, че продавачът е подал сигнала, а мъжът е бил задържан пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора. По неговите думи полицията извършва проверки и за други подобни случаи и затова отказа да отговори дали мъжът е планирал да продаде мотора цял или на части и има ли други, замесени в схемата.

Той посъветва хора, когато продават мотори или други подобни превозни средства, да поискат лична карта на продавача, за да знаят кой стои пред тях и евентуално впоследствие да бъде намерен по-лесно.