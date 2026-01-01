Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock

Кралското семейство на Йордания посрещна близначките на принцеса Иман. Кралица Рания и крал Абдула II станаха баба и дядо на две момиченца. 

Кралица Рания публикува в официалните си профили в социалните мрежи първи снимки на новородените близначки на дъщеря си – принцеса Иман.

Принцеса Иман и съпругът ѝ Джамил станаха родители на две момичета на 14 август. Новината донесе още един повод за радост в йорданското кралско семейство. Двамата имат по-голямо момиче, което носи името Амина.

„Здрави, щастливи и най-накрая тук. Толкова дълго чакахме да се срещнем с вас, Талия и Рания“, написа кралицата.

От публикацията става ясно, че едното момиченце носи името на кралицата.

Раждането на близначките беше официално обявено от Хашемитския кралски двор на 14 август.

 

 

Принцеса Иман е най-голямата дъщеря и второто дете на крал Абдула II и кралица Рания. Тя се омъжи през март 2023 г. 

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