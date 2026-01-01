Кралското семейство на Йордания посрещна близначките на принцеса Иман. Кралица Рания и крал Абдула II станаха баба и дядо на две момиченца.

Кралица Рания публикува в официалните си профили в социалните мрежи първи снимки на новородените близначки на дъщеря си – принцеса Иман.

Принцеса Иман и съпругът ѝ Джамил станаха родители на две момичета на 14 август. Новината донесе още един повод за радост в йорданското кралско семейство. Двамата имат по-голямо момиче, което носи името Амина.

„Здрави, щастливи и най-накрая тук. Толкова дълго чакахме да се срещнем с вас, Талия и Рания“, написа кралицата.

От публикацията става ясно, че едното момиченце носи името на кралицата.

Раждането на близначките беше официално обявено от Хашемитския кралски двор на 14 август.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما.



تفاصيل: https://t.co/hqvFFeEoMS pic.twitter.com/plVJgmAW4w — RHC (@RHCJO) August 14, 2026

Принцеса Иман е най-голямата дъщеря и второто дете на крал Абдула II и кралица Рания. Тя се омъжи през март 2023 г.