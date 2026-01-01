Най-малко осем ученици са загинали, след като се удавили край бреговете на западния индийски щат Махаращра, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Осемте тинейджъри били част от група от образователна частна академия в град Пуна, която организирала излет до плажа Дивеагар в окръг Райгад, на около 170 км от финансовата столица на Индия - Мумбай, съобщиха информационната агенция АНИ и други местни медии.

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По данни на полицията младежите влезли във водата, но не преценили правилно силата и движението на приливите и били завлечени навътре и се удавили.

В групата е имало общо 48 преподаватели и ученици, съобщи Ани, позовавайки се на полицията.