Врачанският окръжен съд остави без уважение искането на обвиняем за изменение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, съобщиха от съда.

Той е обвинен за това, че на 25 юни в Мездра, при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата. При максимално разрешена скорост от 40 км/ч той съзнателно е управлявал автомобила със скорост над ограничението и на пътно платно с двупосочно движение е навлязъл в лентата за насрещно движение, без да е налице изпреварване или заобикаляне.

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В резултат на това е причинил пътнотранспортно произшествие с правомерно движещ се в насрещната лента мотоциклет. При разглеждането на делото съдът, след като се е запознал с материалите и е обсъдил доводите на страните, е приел, че искането на обвиняемия и защитата му за изменение на мярката е неоснователно - от постановяване на мярката са минали малко повече от три месеца, като максималният срок на задържане осем месеца не е изтекъл, има обосновано подозрение за възможна съпричастност на обвиняемия към деянието и има реална опасност той да извърши ново престъпление.

Мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него е взета от Окръжния съд във Враца с определение от 27 юни и тогава не е била обжалвана. Определението на Окръжния съд-Враца не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативния съд-София.

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Припомняме, че при катастрофата загинаха водачът на мотоциклета на 17 години и 16-годишната му спътничка. След тежкия инцидент Община Мездра обяви тридневен траур в памет на двете жертви.

Привлечения като обвиняем е 20-годишен. Предвиденото в закона наказание за престъплението е минимум 10 години „лишаване от свобода“, посочват от Окръжен съд-Враца.