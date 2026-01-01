Момиче на 16 години и момче на 17 години загинаха на място след катастрофа между скутер и автомобил, станала между Мездра и село Боденец, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР във Враца.

Шофьорът на автомобила е тестван и няма в кръвта си алкохол и наркотици, добавиха от полицията.

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За загиналите младежи съобщиха и от Фен Клуб "Ботев Враца Завинаги".

"Днес загубихме нашият брат Иван Стоичков на 17 годишна възраст и неговата приятелка Йоана Митова на 16 години. Моторът, на който са били е бил ударен челно от автомобил, навлязъл в насрещното платно", пишат от клуба.

Припомняме, че трима души, сред които две деца на девет години загинаха при катастрофха на автомагистрала „Тракия" вчера.