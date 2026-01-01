Тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на трима души, сред които две деца. Инцидентът е станал след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион. По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир. При сблъсъка оцеляха двама души - мъж и жена, които са с много тежки травми. Става въпрос за треньор в академията на "Славия" и неговата съпруга, които са били откарани в МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Ямбол.

Черен ден по пътищата: Пет жертви в две тежки катастрофи, сред загиналите и деца

"Двамата пострадали са приети в отделението по хирургия. Мъжът е на 46 години. По време на инцидента е загубил съзнание, но в момента е контактен и е приет за динамично наблюдение на състоянието му. Установено е мозъчно сътресение". Това заяви пред NOVA изпълнителният директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Ямбол д-р Панайот Диманов.

Жената обаче е в много тежко състояние, уточни лекарят. "Още при постъпването си в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Налице са тежка коремна травма с разкъсване на тънко и дебело черво, увреждания на кръвоносни съдове, тежка гръдна травма и тежка черепно-мозъчна травма с мозъчен оток. Има счупване на тазова кост и фрактура на долен крайник", заяви Диманов.

По думите му около два часа след приемането ѝ в болницата тя е била въведена в операционната зала. "Операцията е извършена от доц. Сотиров и неговия екип, съвместно с реаниматорите. Първоначално състоянието ѝ е било стабилизирано. Снощи обаче се е наложила нова оперативна интервенция, тъй като нивото на хемоглобина ѝ е започнало да спада. В момента пациентката е в тежко, но стабилно състояние, с поддържани жизненоважни показатели", обясни лекарят.

На въпрос имало ли е възможност пострадалите да бъдат транспортирани с въздушна линейка, която да кацне директно на мястото на катастрофата, шефът на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Ямбол заяви: "Това е въпрос, който трябва да бъде отправен към хората, отговарящи за въздушната спешна помощ. Колегите на място, заедно с Координационния център, са взели решение как да действат. Аз не мога да коментирам техните мотиви".

И допълни: "Става въпрос за дейности, които в определени случаи ние като областна болница не можем да осигурим, защото не разполагаме с всички високоспециализирани звена - например тежка неврохирургия или гръдна хирургия. Центровете за спешна медицинска помощ разполагат със специалисти, които отговарят за въздушната спешна помощ. Те пристигат на място, оценяват ситуацията и съвместно с ръководителите на въздушната спешна помощ вземат решение какви действия да бъдат предприети".

При инцидента загинаха две 9-годишни деца и бащата на едното от тях. Те са футболисти на "Славия" и са пътували за турнир в к. к. "Албена". Футболният клуб обяви 1-месечен траур в памет на загиналите.

"Две ангелчета вече са на небето. Вместо само да говорим за трагедията и за състоянието на пострадалите, нека се направи нещо, за да спрат тези безумия по пътищата. Не може да продължават тези безобразия. Няма никакви следи от спирачен път на този тир. Или камионът е бил неизправен, или шофьорът е заспал. Не може да се отнемат човешки животи - без значение дали става въпрос за деца или възрастни хора". Това заяви президентът на ПФК "Славия" Венцеслав Стефанов.

Той отправи апел: "Апелирам към премиера и към министъра. Те са хора с морал и дисциплина - да се направи нещо. Нека да се направи нещо. Да се спрат тези издевателства - стига сме слушали за "Калашници", сводници и убийци по пътищата. Тези деца няма да ги върнем, но нека тяхната загуба бъде повод най-после да се предприемат реални мерки, за да няма други като тях".

По думите му "загубихме ангелски деца". "Усмихнати деца. Загубихме истински деца - деца, които мечтаеха да станат спортисти. Деца с възпитание и морал", заяви Стефанов.