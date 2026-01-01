Протест срещу приемането на подробния устройствен план на Борисовата градина в София

Граждани протестират срещу приемането на подробния устройствен план (ПУП) на столичния парк “Борисова градина” пред сградата на Направление „Градско планиране и развитие“. Там днес Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в разширен състав с допълнително поканени експерти разглежда проекта за ПУП.

Свикването на разширения Общински съвет беше обявено на 9 юли 2026 г. от зам.-кмета по направление "Градско планиране и развитие" Любомир Георгиев, който е и председател на Съвета. На протеста има полицейско присъствие.

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Организаторът на протеста Вера Стаевска от организация “Зелени Закони”посочи, че не е ясно защо, при положение че след обществени обсъждания през 2017 г. и 2022 г. проектът е бил отхвърлен, в момента се връща с още повече застрояване и влизане на автомобили. По нейни думи част от проблемите са предвижданите паркинги на територията на парка, строителство на втори огромен стадион, както и трети на мястото на стадион “Юнак”. Предвидени са пет входа, регламентирани за автомобилни паркинги, които според Закона на околната среда трябва да бъдат подложени на екологична оценка, а те не са, каза още Стаевска.

Проблемът най-вече е, че не се спря процесът на раздаване на общинска и държавна собственост на частни собственици, допълни Стаевска. С проекта на ПУП искат да легализират вече съществуващо строителство и частна собственост, заяви тя. По думите ѝ при неуспех на протеста ще има доста по-сериозно гражданско недоволство.

БТА

Не искаме да се прави нищо допълнително на стадион “Юнак”, по отношение на търговските обекти искаме техният брой да бъде сведен до абсолютния минимум и да няма частни имоти, каза кметът на район “Средец” Трайчо Трайков. Досега в бележките си винаги сме взимали предвид това, което смятаме за правилно и устойчиво и то в голяма степен е съвпадало с мнението на хората, които искат да запазят парка, допълни той.

Искаме да развенчая една неистина – че липсата на ПУП отваря врати за произвол и частно строителство, а всъщност това, което виждаме в парка като произвол, е благодарение на визи за проектиране и разрешение за строеж, издавани от главните архитекти на Столичната община, каза общинският съветник Марта Георгиева. Ако Столичната община не иска строителство "на парче", да не издава разрешения за строеж, посочи тя. Този проект следва да мине екологична оценка, да предложи проект за благоустройство и да бъде изчистен от всички сечи, строежи и автомобилен достъп, които предвижда, посочи тя.

БТА

Това, което ще отстоявам, е да се изпълни задължението по Закона за устройството и застрояването на Столичната община и да се определи публичният характер на територията, която трябва да бъде отчуждена, каза председателят на Асоциацията на парковете в България Тома Белев. В София може да имаме частна собственост в зона паркове и това изисква в ПУП да бъде определена онази територия, която ще бъде за обществено ползване, а това го няма в проекта, допълни той.

ПУП, който е за регулации и застрояване, идва да узакони чрез схемаджийство частна собственост, заграбена от нашия парк, който винаги преди това е бил държавна изключителна, след това публична собственост, каза създателят на фейсбук групата "Да спасим Борисовата градина" Гергана Пирозова. Този ПУП идва да обслужи частните интереси и да урегулира възможности за строителство, допълни тя.

На 17 юни 2026 г. за спиране на процедурата за изготвяне на ПУП на най-големия парк на София се обявиха граждани, които участваха в обществено обсъждане на проекта. Жители на районите "Средец", "Лозенец", "Изгрев", архитекти, природозащитници настояваха да бъде запазена основната функция на Борисовата градина - да бъде парк и поискаха да няма строителство, заграждения и автомобили.

БТА

На 10 юли 2026 г. народният представител от парламентарната група на “Възраждане” Цончо Ганев призовава кмета на София Васил Терзиев да спре ПУП-а, защото по негови думи “той не отговаря на интересите на гражданите на града, нарушава закона и има тежки съмнения за престъпления по отношение на частната собственост”.

На 14 юли 2026 г. Васил Терзиев написа, че по проекта за ПУП са постъпили 441 становища от граждани и организации. Той посочи, че новият план ще даде дългосрочна защита на парка.