Община Кочериново прави решителна крачка към по-добра, по-сигурна и по-функционална среда за своите жители, като насочва значителен финансов ресурс към неотложни ремонти на ключови обществени обекти и инфраструктура.

С решение №58 на Общинския съвет бяха одобрени целеви средства за капиталови разходи в размер на 62 630 евро с ДДС, които ще бъдат насочени към неотложни текущи ремонти на обществени сгради и улична инфраструктура.

Сред предвидените дейности е обновяването на помещенията на Клуба на пенсионера в сградата на Културния дом в село Пороминово – пространство с важно обществено значение, което ежедневно събира местните хора. В селото ще бъдат изградени и линейни отводнители по улиците „Гоце Делчев“ и „Христо Ботев“, с което ще бъде подобрено отвеждането на дъждовните води и безопасността на движението.

В град Кочериново предстои текущ ремонт на помещенията и общите части в сградата на Здравния дом, както и обновяване на участъци от уличната мрежа, включително по улиците „Иван Вазов“, „Искър“ и „Юрий Гагарин“. В село Бараково ще бъде ремонтирано площадното пространство, което ще осигури по-добра достъпност и по-безопасна среда за жителите.

„Продължаваме последователно да инвестираме в подобряването на обществената инфраструктура във всички населени места на общината. Тези ремонти ще създадат по-добри условия за живот и по-качествена среда за жителите. Нашата цел е с конкретни действия да отговаряме на реалните потребности на хората“, заяви кметът на Община Кочериново Станислав Горов.

С планираните ремонти Община Кочериново затвърждава своята политика на последователни инвестиции в обществената инфраструктура и социалната среда. Реализирането на тези обекти е още една стъпка към по-модерни, по-добре поддържани и по-привлекателни населени места, в които качеството на живот остава водещ приоритет.