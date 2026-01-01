Няколко са програмите и мерките за обучение, придобиване на практически умения и намиране на работа на млади хора. Сред тях са „Младежка заетост +“ и „Старт на кариерата“, се посочва в информация на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предоставена на БТА по повод днешния Световен ден на уменията на младежите.

Поради липсата на трудов стаж и практически умения младите хора често срещат затруднения при намирането на първа работа, което крие риск от трайното им откъсване от пазара на труда и загуба на мотивация, посочиха от министерството. Затова държавата целенасочено инвестира в тяхната квалификация и заетост, за да им осигури стабилно бъдеще, като подкрепя и българската икономика, отбелязаха министерството.

Със средства от държавния бюджет се реализира широк спектър от мерки – стимули за наемане на работа, услуги за заетост и обучения, включително на работното място, които подпомагат прехода на младите хора от образование, безработица или неактивност към заетост, както и преминаването към по-качествени работни места, заявиха от министерството. Работодателите получават финансова подкрепа за трудовите възнаграждения, дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя и допълнителните плащания по Кодекса на труда, посочиха още от МТСП.

Инвестиции в умения и заетост

Програмата „Старт на кариерата“ дава възможност на млади хора до 29 г., завършили висше образование и регистрирани в бюрото по труда, да стажуват една година в публичната администрация. През 2025 г. 113 млади висшисти са придобили първи професионален опит в областни и общински администрации в цялата страна, като финансирането възлиза на над 920 хил. евро.

По Закона за насърчаване на заетостта работодателите могат да разкриват работни места за срок до девет месеца за безработни младежи до 29 г., като получават средства за трудови възнаграждения и осигуровки. Те са длъжни да запазят заетостта за период, равен на субсидирания. Осигурява се и финансиране за ментор, който подпомага адаптацията и придобиването на трудови навици. През 2025 г. по мярката са включени 146 безработни младежи, за което са изразходвани над 560 хил. евро. Възможностите за кандидатстване са отворени и в момента, като заявки се подават в бюрата по труда.

Законът дава възможност и за наемането на безработни младежи до 24-годишна възраст, като работодателите получават 50% от средствата за трудови възнаграждения, осигурителни вноски и допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда. Подкрепата е за период от 3 месеца до една година. През 2025 г. по мярката са включени 150 безработни лица, включително младежи до 29 г., като са изразходвани над 484 хил. евро. Кандидатства се в бюрата по труда.

Ежегодно се финансират и проекти за обучение и заетост, реализирани съвместно със социалните партньори, казаха още от социалното министерство. Обученията са по професии, търсени на пазара на труда и заявени от работодатели, като след успешното им завършване участниците започват работа по придобитата квалификация. През 2026 г. е осигурено обучение за 4389 безработни, от които най-малко 944 (21,5%) ще бъдат младежи до 29 г. Обученията обхващат 33 професии в областта на администрацията, търговията, икономиката, ресторантьорството, софтуерната сфера и др.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) се изпълняват интегрирани мерки за улесняване достъпа на младежите до пазара на труда - обучения, стажуване и обучение на работното място, субсидирана заетост и иновативни подходи за активиране на неактивните младежи.

Мярката „Младежка заетост +“ с бюджет 234 697 289,64 евро предоставя подкрепа за младежи от 16 до 29 г. чрез обучение по време на работа, стажуване или субсидирана заетост с цел по-лесен преход от образование към работа. Има възможност за придобиване на преносими и меки умения за повишаване шансовете за успешна реализация. Подкрепата е за срок до шест месеца за всяка една от дейностите. Работодателите получават стимули, ако след стажа сключат безсрочен трудов договор с младежа на длъжност, съответстваща на квалификацията му, при същото или по-високо възнаграждение.

Общо по „Младежка заетост+“ са сключени 12 056 договора с работодатели за разкриването на 19 527 работни места за младежи на обща стойност 171 003 294,76 евро. Мярката е отворена за кандидатстване и в момента, като заявките от работодателите и от младите хора се подават в бюрата по труда.

За придобиването на практически умения чрез краткосрочни практики при работодател, основно през лятната и зимната ваканция, служи и мярката „Младежки практики“. Възнаграждението е в размер на минималната работна заплата, като един младеж може да участва в практики при различни работодатели за максимум шест месеца. По процедурата са сключени 3652 договора с работодатели за 8647 работни места на стойност 37 489 249,79 евро. Поради големия интерес и изчерпване на финансовия ресурс, мярката не е активна и към настоящия момент не се приемат заявления от работодатели и млади хора, уточниха от МТСП.

„Започвам работа“ е друга мярка, подкрепяща младежите. Компонент 1 „Активиране“ е насочен към активиране на неактивни хора, включително младежи.

Компонент 2 „Обучения“ предоставя възможности за придобиване на нови умения и изпреварващо обучение, съобразено с потребностите на работодателите и секторите с недостиг на кадри. Има издадени 1019 ваучера на хора до 29 г. на обща стойност 267 101,47 евро. Най-предпочитани са обученията по многоезикова компетентност, предприемаческа компетентност и професиите „фризьор“, „маникюрист“ и „козметик“.Този компонент е отворен за кандидатстване от безработни и неактивни хора, включително младежи. Кандидатства се през сайта на Агенцията по заетостта, където се заявяват електронни ваучери за обучение по професионална квалификация и ключови компетентности.

Компонент 3 „Заетост“ предоставя подкрепа за субсидирана заетост, включително на младежи до 29 г. Договорът за заетост е за период от една година. Финансовият ресурс по Компонент 3 „Заетост“ е изчерпан. Поради тази причина не се приемат заявки от работодатели. Въпреки това младите хора могат да подават заявки в бюрата по труда, за да се включат в проекта, като при освобождаване на вече заявено работно място от работодател, те ще бъдат насочени за включване в проекта, уточниха от министерството.

Мярката „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ е насочена към работещи хора, в т.ч. самостоятелно заети лица. Тя подпомага професионалното развитие и гъвкави възможности за обучение с цел повишаване на професионалната им квалификация и уменията, включително дигиталните. На младежи до 29 г. са издадени 15 523 ваучера за обучение на стойност 6 320 593,01 евро. Най-предпочитаните обучения са по многоезикова и цифрова компетентност, както и по професиите „фризьор“, „маникюрист“ и „козметик“. Възможностите за включване в обучения по мярката са активни и в момента.

Мярката „АЛМА“ е насочена към млади хора от 18 до 29 г. в неравностойно положение. Тя се финансира по ПРЧР и помага на младите хора да подобрят шансовете си за включване на пазара на труда чрез предоставяне на индивидуален подход, който включва обучение, консултиране и стаж в организации в друга държава членка на ЕС за период от два до шест месеца. Очаква се в инициативата да бъдат включени 52-ма души.

По ПРЧР се финансират и проекти по Интегрирани териториални инвестиции и Водено от общностите местно развитие, насочени към активиране, обучение и заетост на безработни и неактивни младежи до 29 г. според потребностите на отделните региони.

По Националния план за възстановяване и устойчивост се финансират обучения за базово и средно ниво на дигитални умения за заети и безработни. Издадените ваучери на младежи до 29 г. са 28 675 и са на обща стойност 4 790 445,39 евро. Най-предпочитаното от тях обучение е за базово ниво.

Младите хора във фокуса на света

През 2014 г. Общото събрание на ООН обявява 15 юли за Световен ден на уменията на младежите, за да насочи вниманието към значението на придобиването на умения за заетост, достоен труд и предприемачество сред младите хора, сочи информация на сайта на ООН.

Мотото на тазгодишната инициатива е „Умения за споделено бъдеще“, като акцентът е върху развитието за по-устойчиво и приобщаващо бъдеще.