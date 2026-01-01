Продължава овладяването на пожара край боляровското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес работата ще продължи. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, съобщи комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" В Ямбол.

Два от фронтовете на пожара към село Камен връх са овладени, а по третия фронт към селата Поляна и Денница днес продължаваме да работим с тежка техника за направата на просеки. На терен в момента са шест противопожарни автомобила и екипи - от Ямбол, Бургас и Сливен. Със силния вятър, който очакваме и днес, все още не можем да кажем, че сме го овладяли напълно. Пожарът е на площ от около 1600 декара, като 1500 приблизително са горски фонд, посочи комисар Динев.

Заради огнената стихия вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата BG-Allert, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Десет противопожарни екипа се включиха в борбата с огъня, хеликоптер многократно облита района. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх.

"До селото не можа да стигне пожарът, спряхме го на около километър. В момента няма пряка опасност за населени места. Реакцията ни беше бърза, в добра координация между всички институции успяхме да овладеем ситуацията", каза още директорът на регионалната противопожарна служба в Ямбол.

Опасност за населени места в района на пожара няма, подчерта и областният управител на Ямбол. "Все още се работи по локализирането на пожара в горския масив, който е далеч от село Камен връх. Работи тежка техника на "Мини Марица-Изток". Надяваме се в рамките на днешния ден, пожарът да бъде нацяло локализиран и потушен", каза Чалъков.

По думите му огнената стихия е възникнала в резултат на авария на земеделска техника. Областният управител призова всички земеделски производители в Ямболско за повишена бдителност при очакваните и днес високи температури и силен вятър.