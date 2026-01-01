Украйна е получила 2,9 млрд. евро (3,3 млрд. долара) бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия, съобщи ДПА.

„Докато Украйна се защитава от руската агресия, тя продължава да осъществява всеобхватни реформи“, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

ЕС плати още 5,9 млрд. евро на Украйна, общата помощ надхвърля 187 млрд.

„С днешното плащане помагаме за запазването на финансовата стабилност на Украйна и подкрепяме инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещото й възстановяване“, допълни тя.

Миналата година лидерите на ЕС се договориха да подкрепят бюджетните и отбранителните нужди на Украйна с общо 90 млрд. евро през 2026 и 2027 г.

ЕС отпусна 2,8 милиарда евро на Украйна за военна подкрепа

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въпреки международната помощ Украйна е изправена пред нов недостиг на финансиране от 27 млрд. долара за тази година, което предизвика безпокойство в Брюксел.