Европейският съюз отпусна на Украйна близо 2,8 милиарда евро днес като част от продължаващите усилия за финансова подкрепа на страната във войната ѝ с Русия, съобщи Марта Кос, европейският комисар по разширяването, предаде Ройтерс.

„Бързината и ангажираността на Украйна към осъществяването на значими реформи заслужават това плащане, а сега ние проправяме пътя и за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване“, заяви в изявление Кос.

Европейският съюз продължава да увеличава военната и финансовата си подкрепа за Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Средствата за военна помощ се предоставят основно чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (European Peace Facility – EPF) и други специални програми на ЕС.

От началото на войната държавите членки са доставили на Киев оръжия, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, военна техника и обучение за украински военнослужещи. Паралелно с това Брюксел отпуска и значителна макрофинансова помощ за поддържане на украинската икономика и държавни институции.

Военната подкрепа остава ключов елемент от стратегията на ЕС за укрепване на отбранителните способности на Украйна, докато страната продължава да се противопоставя на руските военни действия. Европейските лидери многократно са заявявали, че помощта ще продължи „толкова дълго, колкото е необходимо“.