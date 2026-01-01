Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се събраха на двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на събитията в Украйна и Близкия изток и разглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС.

Вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки.

Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.

Украинският президент Володимир Зеленски също е в Кипър. На пристигане той каза, че ситуацията на фронта в Украйна е "най-стабилната" от миналото лято.